Doppietta di Osimhen, poi i gol di Kvaratskhelia su rigore e Ndombele nel finale. La capolista sale a quota 71 punti

Poker del Napoli in casa del Torino nella gara valida per la 27/a giornata di Serie A. Osimhen apre le marcature di testa al 9′, Kvaratskhelia raddoppia al 35′ su calcio di rigore. Nella ripresa ancora Osimhen e Ndombele aumentano il bottino per il 4-0 finale. La capolista sale a quota 71 punti, mentre i granata rimangono fermi a 37.

