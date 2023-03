Decisiva la rete di Zaccagni al 65esimo, giallorossi in 10 dal 32esimo

La Lazio vince anche il derby di ritorno di campionato e supera la Roma per 1-0 nella gara valida per la 27ma giornata di Serie A. Decide la rete di Zaccagni al 65′ che orta la squadra di Sarri momentaneamente al secondo posto in classifica con 52 punti. Dal 32′ la Roma in dieci per l’espulsione di Ibanez. La squadra di José Mourinho resta a 47 punti, scivolando al quinto posto.

