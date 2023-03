Si sono registrati lanci di fumogeni e bottiglie da parte di alcuni tifosi

Momenti di tensione davanti allo Stadio Olimpico a Roma prima del derby della Capitale Lazio-Roma. Si sono registrati lanci di fumogeni e bottiglie da parte di alcuni tifosi: la polizia è schierata in tenuta anti sommossa. Per evitare possibili contatti tra le tifoserie rivali, sono stati schierati almeno mille agenti tra carabinieri e polizia. In strada anche le unità antisommossa a cavallo e gli idranti.

In merito a questa partita, era stata indicata un’allerta elevata da parte del Viminale per l’alto rischio di incidenti tra ultras. Per tutelare l’ordine pubblico, è stato pianificato un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza da parte delle forze di polizia. Dal Viminale è stato fatto intendere che ci sarà “massima attenzione” per scongiurare scontri e danni a cose o persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata