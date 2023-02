Le reti di Tsadjout e Ciofani su rigore, ai giallorossi non basta il gol di Spinazzola

La Cremonese dà un dispiacere alla Roma, battendola 2-1 e impedendo ai giallorossi di raggiungere Inter e Milan al secondo posto. Per i grigiorossi è la prima vittoria in campionato e la prima vittoria in serie A dal marzo 1996. Buona prestazione e un gol per tempo, al 17′ di Tsadjout e al 82′ di Ciofani su rigore. Il momentaneo pareggio è opera di Spinazzola al 71′.

L’ultima vittoria casalinga della Cremonese sulla Roma risaliva addirittura al 1930. Gli uomini di Ballardini con una prestazione determinata e disciplinata, e complice anche la scarsa lucidità della Roma negli ultimi 16 metri, riesce a conquistare un risultato storico e a smuovere la classifica, sorpassando la Sampdoria e salendo al penultimo posto. Per la Roma è l’ennesima occasione persa. Gli uomini di Mourinho, che sarà anche squalificato e dovrà saltare proprio il match contro la Juventus, falliscono l’occasione di raggiungere le milanesi al secondo posto e restano a 44, sorpassati anche dalla Lazio.

