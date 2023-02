Gli orobici hanno giocato in inferiorità numerica dal 30' del primo tempo per l'espulsione di Maehle

Il Sassuolo supera 1-0 l’Atalanta nella gara valida per la 21/a giornata di Serie A. Decisivo il gol di Laurientè al 10′ della ripresa. Gli orobici hanno giocato in inferiorità numerica dal 30′ del primo tempo per l’espulsione di Maehle, chiudendo in nove uomini nel recupero per il rosso a Muriel. I neroverdi – al secondo successo di fila – salgono così a quota 23 punti, a +10 sul Verona, mentre la Dea rimane ferma a quota 38.

