Lombardi a segno con Dessers su rigore e con l'autorete di Celik. Inutile in pieno recupero il gol di Belotti per i giallorossi

La Cremonese si è qualificata a sorpresa per le semifinali di Coppa Italia – a 36 anni dall’ultima volta – dove affronterà la Fiorentina. I grigiorossi dopo il Napoli hanno eliminato anche la Roma vincendo all’Olimpico per 2-1. Lombardi a segno con Dessers su rigore al 28′ e con l’autorete di Celik al 49′. Inutile in pieno recupero al 94′ il gol di Belotti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata