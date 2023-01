Fatale il ko in casa del West Ham. I Toffees sono ultimi in classifica con soli 15 punti

Frank Lampard non è più l’allenatore dell’Everton. Fatale il ko in campionato (2-0) di sabato scorso in casa del West Ham. L’ex centrocampista del Chelsea, arrivato poco meno di un anno fa al posto di Rafa Benitez, paga le undici sconfitte collezionate nelle ultime quattordici partite. I Toffees si trovano all’ultimo posto in Premier League con 15 punti, in coabitazione con il Southampton, ma a meno due dalla zona salvezza. È il secondo esonero nella carriera da allenatore di Lampard, che era stato licenziato a gennaio anche due anni fa, quando era alla guida del Chelsea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata