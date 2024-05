Milano, 22 mag. (LaPresse) – “Cento tecnici, divisi in 55 squadre, stanno effettuando una verifica sulla vulnerabilità degli edifici privati per capire quanti resisterebbero a una sollecitazione di un terremoto”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice interministeriale sull’attività sismica nei Campi Flegrei.

