Milano, 22 mag. (LaPresse) – “Le stime saranno fatte nei prossimi giorni ma servono oltre 500milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici nei Campi Flegrei”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice interministeriale sull’attività sismica nei Campi Flegrei. “È una stima – ha affermato il ministro – potremmo essere più precisi nei prossimi giorni”. Musumeci ha invitato tutti a lavorare “con grande responsabilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata