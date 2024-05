Washington (Usa), 22 mag. (LaPresse) – “Non vedo come il riconoscimento unilaterale della Palestina possa portare alla pace”. Così il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, rispondendo a una domanda sul riconoscimento da parte di alcuni Paesi europei dello Stato palestinese. “Non vedo la logica di questo ragionamento”, ha detto Sullivan, in riferimento all’affermazione di questi Paesi che il riconoscimento della Palestina è un contributo per la pace. L’unico modo per risolvere il conflitto, ha ribadito Sullivan, è “attraverso negoziati diretti tra le due parti”. Tuttavia, Sullivan ha riconosciuto che “ogni Paese è libero di decidere sulla questione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata