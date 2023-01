Introdotto dalla Federcalcio portoghese, ha visto il suo debutto nel match femminile tra Sporting Lisbona e Benfica

Storico debutto nel calcio: arriva il cartellino bianco. Introdotto dalla Federcalcio portoghese, si è visto per la prima volta nel derby femminile di Lisbona tra Sporting e Benfica, vinto dalle biancorosse con il punteggio di 5-0. Il suo scopo non è quello di punire per una scorrettezza, ma, al contrario, di segnalare gli atti positivi di fair play nelle partite di calcio, in modo da incoraggiare il gioco corretto: nel caso di specie, è stato mostrato a entrambe le squadre per aver soccorso una persona che aveva avuto un malore. L’avvenimento è stato accolto con applausi dallo stadio Da Luz.

As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada 👏 pic.twitter.com/ihin0FAlJF — B24 (@B24PT) January 21, 2023

