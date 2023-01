Grigiorossi in vantaggio con rigore di Okereke, poi l'autogol di Chiriches

Termina 1-1 il posticipo della 19a giornata di Serie A tra Bologna e Cremonese. Un risultato che serve a poco alla compagine grigiorossa nella prima partita con Davide Ballardini in panchina. La Cremonese è sempre ultima in classifica con 8 punti. Il Bologna può invece recriminare per il solo punto portato a casa dinanzi ai propri tifosi, che le consentono comunque di agganciare Fiorentina e Juventus a quota 23.

Allo stadio Dall’Ara, Bologna più attivo nel primo tempo ma poco efficace in zona gol nonostante un ottimo Orsolini. Cremonese più attenta in difesa, con Okereke terminale offensivo più attivo. Nella ripresa, le due squadre provano ad alzare i ritmi e al 50′ arriva così il vantaggio della formazione ospite firmato da Okereke su calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area di Dominguez, confermato dal Var. Immediata la reazione dei padroni di casa, che trovano il pareggio dopo 5′ con uno sfortunato autogol di Chiriches su un colpo di testa di Ferguson. La squadra di Thiago Motta prova poi a vincere la partita, sfiorando il gol in almeno 2-3 circostanze ma la difesa grigiorossa regge.

