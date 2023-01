L'attaccante giallorosso non convocato dall'allenatore Mourinho e sempre più in rottura con la società

Nicolò Zaniolo ha comunicato al tecnico della Roma Josè Mourinho di non voler partire per la trasferta a La Spezia. L’attaccante giallorosso dunque non sarà convocato dall’allenatore portoghese ed è sempre più in rottura con la società, con la quale ha un contratto in scadenza nel 2024. Al momento, a quanto apprende LaPresse, sul tavolo dei giallorossi non ci sono tuttavia offerte da parte di altri club, anche se ci sono diverse squadre che sarebbero pronte ad accoglierlo, il Tottenham su tutte. La decisione di non partire per la Liguria sarebbe stata presa dal giocatore e non di comune accordo con club e allenatore.

Stampa Gb, Tottenham in pressing ma solo in prestito

Il Tottenham è pronta a lanciare l’assalto per ingaggiare l’attaccante della Roma Nicolo Zaniolo, ma solo in prestito. È quanto riferisce l’emittente inglese Sky Sports News, a cui è stato detto che gli Spurs vogliono ingaggiare il giocatore a titolo temporaneo. Tuttavia, al momento, ci sono poche possibilità che l’affare avvenga e non c’è stata alcuna offerta di acquisto. La squadra allenata da Jose Mourinho sarebbe disponibile a cedere Zaniolo in questa finestra di mercato anche in prestito, ma solo con un obbligo di riscatto. La valutazione che viene fatta dal giocatore è di circa 30 milioni di euro. Intanto secondo Sky in Italia, Zaniolo avrebbe comunicato alla società la volontà di non essere convocato per la prossima partita di campionato.

