La squadra di Spalletti esce di scena agli ottavi. I grigiorossi, ultimi in classifica in campionato, espugnano il 'Maradona' per 7-6 dopo i calci di rigore

La Cremonese elimina a sorpresa il Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia. I grigiorossi, ultimi in classifica in campionato, espugnano il ‘Maradona’ per 7-6 dopo i calci di rigore. Decisivo l’errore dal dischetto di Lobotka per la squadra di Spalletti. I tempi regolamentari erano terminati sul punteggio di 2-2. La Cremonese ha giocato in dieci uomini dal 10′ del primo tempo supplementare per l’espulsione di Sernicola. I lombardi si erano portati in vantaggio al 18′ con Pickel ma erano stati prontamente raggiunti e superati dalle reti di Juan Jesus al 33′ e Simeone al 36′. All’87’ gli ospiti erano giunti al pareggio con Afena-Gyan. Poi l’epilogo inaspettato dal dischetto dopo che i supplementari si erano conclusi senza reti. Ai quarti di finale la Cremonese sfiderà la Roma.

Spalletti: “Siamo dispiaciuti, giocato sotto nostre possibilità”

“Siamo dispiaciuti, abbiamo giocato sotto le nostre possibilità. Non siamo stati bravi come sempre a gestire la palla anche se la partita era in completa sicurezza. Potevamo riuscire a chiuderla prima”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, commentando ai microfoni di Mediaset l’eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro la Cremonese.

Ballardini: “Passaggio turno Coppa è buon punto di partenza”

“Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati squadra. È un buon punto di partenza ma da ora in avanti si dovrà fare ben altro”. Lo ha detto l’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia.Quanto al campionato, dove i grigiorossi sono ultimi in classifica “è una situazione difficile ma cercheremo di fare del nostro meglio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata