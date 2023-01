Colpo dei gialloblu che raggiungono la Samp al terzultimo posto con 9 punti

Il Verona ha battuto 2-0 la Cremonese al Bentegodi nello scontro salvezza della 17esima giornata di Serie A. I gialloblu di Zaffaroni hanno prevalso sui lombardi grazie a una doppietta di Lazovic al 9° e 26° minuto del primo tempo, portandosi a nove punti in classifica e raggiungendo la Sampdoria a meno 6 dalla zona salvezza. Sempre più in basso invece la Cremonese, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Sette punti e ultimo posto per i grigiorossi.

