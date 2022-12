La morte della Perla Nera sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani internazionali

Tutto il mondo ai piedi di Pelé. La scomparsa di O Rei è la notizia in prima pagina in tutti i principali quotidiani internazionali, non solo quelli sportivi. In Spagna, il quotidiano Marca apre con una gigantografia del suo nome e una minuscola scritto: “Mai prima d’ora quattro lettere sono state così grandi”.

“Addio a Pelé, il re del calcio”, titola El Pais con una foto di Pelé portato in trionfo dai compagni del Brasile. Il mito del calcio è osannato anche in Francia, dove L’Equipe scrive: “Pelé. E’ stato un Re”. Gli aggettivi abbondano anche in Inghilterra. Pelé è “The best” per il Mirror, per il Daily Express è “il Re del bel calcio” e “L’immortale”, per il Daily Star “Il più grande di tutti i tempi”. In Portogallo, il quotidiano O Jogo ricorda anche la sua partecipazione al film cult ‘Fuga per la vittoria’, pubblicando la foto di una rovesciata di Pelé con il titolo: “Fuga per l’eternità”. Anche in Argentina, patria di Diego Maradona, Pelé viene celebrato come un mito assoluto. “Tristezza senza fine”, scrive Olé, mentre per il Clarin la leggenda del calcio verdeoro è “Re e leggenda del calcio”.

