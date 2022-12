Kely Nascimento continua a vegliare il padre ricoverato nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo per proseguire le cure oncologiche

La figlia di Pelé, Kely Nascimento, continua a vegliare il padre ricoverato nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo. La donna tiene aggiornati i tifosi di O’Rei sulle condizioni di salute del campione brasiliano con i suoi post sui social network, l’ultimo dei quali nella notte di Natale. “Ci sono sempre molte cose per le quali essere grati, anche nel trascorrere il Natale in ospedale siamo consapevoli del privilegio che è essere in un ospedale come questo, vedere nostro padre curato da questi professionisti, super competenti ed estremamente affettuosi”, scrive.

“Non passa un momento senza dimenticare questo privilegio. Anche nella tristezza, dobbiamo solo essere grati. Grazie per essere insieme, grazie per tutto il vostro amore, grazie per essere qui con lui ora. Buon Natale”, aggiunge Kely che infine conclude: “Tanta salute, tanto amore, tanta gioia, tante risate e tanta passione, oggi e sempre, per tutti voi. Ancora una notte insieme a lui“. Pelè è ricoverano dallo scorso 29 novembre per proseguire le cure oncologiche e per curare le conseguenti disfunzioni renali e cardiache.

