A meno di una settimana dalla fine dei Mondiali in Qatar, continua a far discutere il caso Salt Bae. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del celebre chef e influencer turco, il cui vero nome è Nusret Gokce, stringere e baciare la Coppa del Mondo appena vinta dall’Argentina, con tanto di foto con i calciatori sul terreno di gioco di Doha. La Fifa ha aperto una indagine per capire chi abbia fatto entrare in campo “indebitamente” Sal Bae e altre persone per i festeggiamenti della squadra argentina. Le regole della Fifa stabiliscono che il trofeo può essere detenuto solo da un gruppo di persone “molto selezionato”, inclusi gli ex vincitori del torneo, funzionari della Fifa e capi di stato. In una dichiarazione alla BBC Sport, un portavoce della Fifa ha dichiarato che “a seguito di una revisione, la Fifa ha stabilito in che modo le persone abbiano ottenuto un accesso indebito al campo dopo la cerimonia di chiusura allo stadio Lusail il 18 dicembre. Saranno intraprese le opportune azioni interne“. Salt Bae possiede una catena di steakhouse di lusso ed è diventato famoso nel 2017 dopo che la sua tecnica per preparare e condire la carne è diventata virale sul web.

Molti calciatori attuali ed ex, tra cui Messi, Cristiano Ronaldo e David Beckham, hanno mangiato nei ristoranti di Salt Bae in tutto il mondo. A novembre, durante i Mondiali, lo chef turco ha postato anche un video in cui abbracciava il presidente della Fifa Gianni Infantino ospite in uno dei suoi ristoranti.

