Il post su Instagram di Arianna, compagna di vita di Sinisa, morto all'età di 53 anni per leucemia

“Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”. Lo scrive in un post su Instagram Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, morto ieri all’età di 53 anni.

