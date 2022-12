I lusitani volano ai quarti, dove affronteranno il Marocco

Il Portogallo travolge 6-1 la Svizzera e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. Protagonista assoluto Gonçalo Ramos, il sostituto di Cristiano Ronaldo dal primo minuto e autore di una tripletta. A segno anche Pepe al 33′ del primo tempo, Raphael Guerreiro al 10′ della ripresa e Rafael Leao con un eurogol in pieno recupero. Di Akanji il punto della bandiera (4-1) elvetico quando la partita era già indirizzata. I lusitani ai quarti affronteranno il Marocco, che a sorpresa nel pomeriggio ha eliminato la Spagna ai calci di rigore.

