Impresa dei nordafricani che conquistanto una storica qualificazione ai calci di rigore

Fracaso Spagna, delirio Marocco. I Leoni dell’Atlante si qualificano per i quarti di finale della Coppa del Mondo per la prima volta nella loro storia battendo le Furie Rosse per 3-0 ai calci di rigore, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Il Marocco รจ l’unica squadra al di fuori dell’Europa o del Sud America ad arrivare ai quarti e diventa la quarta africana a raggiungere questo traguardo dopo il Camerun a Italia ’90, il Senegal nel 2002 e il Ghana nel 2010. Nonostante un 63% di possesso palla su 120′, la giovane Spagna di Luis Enrique si dimostra sterile in avanti e saluta anzitempo i Mondiali a conferma che il tanto osannato ‘tiki taka’ non sempre รจ sinonimo di vittoria. Fatali per le Furie Rosse ancora una volta i calci di rigore, esattamente come nelle semifinali degli Europei contro l’Italia nel 2021. Il portiere Bono รจ invece l’eroe della serata per il Marocco con le sue parate decisive. Partita non bellissima, con poche occasioni da una parte e dall’altra, con i marocchini che hanno saputo mantenere il sangue freddo nel momento decisivo. Nel prossimo turno Hakimi e compagni affronteranno la vincente del match di questa sera tra Portogallo e Svizzera.

