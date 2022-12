Grazie a un gol per tempo l'Albiceleste ha battuto non senza qualche sofferenza la squadra oceanica

Sarà un intrigantissimo Argentina-Olanda il primo quarto di finale della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Dopo il successo degli olandesi sugli Stati Uniti, in serata l’Albiceleste ha battuto non senza qualche sofferenza l’Australia con il punteggio di 2-1. Un gol per tempo dei sudamericani, con Leo Messi e Julian Alvarez.

Nella prima frazione è la Pulce a sbloccare il risultato con il suo sinistro fatato. Primo gol di Messi in una fase a eliminazione del Mondiale, terzo centro in questa edizione del torneo. Nella ripresa ci pensa Alvarez, stellina del Manchester City, a raddoppiare confermando le grandi qualità fatte vedere contro la Polonia. Brutte notizie per Lautaro Martinez, partito dalla panchina e che entrato nel finale non si è fato trovare pronto all’appuntamento con il gol. Menzione per gli altri due Martinez, Lisandro ed Emiliano decisivi nel finale con due salvataggi su altrettante occasioni australiane.

Esce a testa alta dal Mondiale l’Australia, a cui non basta un gol di Goodwin nella ripresa e che come nel 2006 contro l’Italia non riesce ad andare oltre gli ottavi. Per i Socceroos resta l’amaro in bocca di averci provato troppo tardi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata