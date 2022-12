Gli Orange vincono 3-1 contro gli americani. Ora se la vedranno contro la vincente tra Argentina e Australia

L’Olanda ha battuto per 3-1 gli Stati Uniti negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. In gol Depay al 10′, Blind al 46′ e Dumfries all’81’, mentre per gli Usa ha segnato Wright al 76′. Gli Orange si sono così qualificati per i quarti di finale, dove se la vedranno contro la vincente del match di questa sera tra Argentina e Australia.

