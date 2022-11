Così il presidente della Figc a margine dell'evento "Calcio e Welfare" a Napoli

Il presidente della Figc Gravina commenta il caso delle plusvalenze della Juventus. “Non mi piace l’idea di sanzionare alcune realtà, in questo caso la Juventus, prima di un processo. Ci sono indagini, ci sono acquisizioni di atti, la nostra Procura è allertata. Non conosciamo le condizioni del procedimento della magistratura ordinaria e so che c’è stretto collegamento tra i due rami di giustizia, aspettiamo quello che emergerà. E’ sicuramente un momento di riflessione del sistema, ma non sanzioniamo prima dei processi”, ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc , a margine dell’evento ‘Calcio e Welfare’ svoltosi all’hotel Vesuvio di Napoli. “Stiamo cauti, non facciamo linciaggio di piazza. Questo tema potrebbe riguardare anche altri soggetti”, ha aggiunto.

