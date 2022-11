Nell'ultima giornata del gruppo H, venerdì 2 dicembre, il Ghana sarà impegnato contro l'Uruguay mentre la Corea del Sud se la vedrà con il Portogallo

Il Ghana batte la Corea del Sud e si rilancia nel gruppo H dei Mondiali in Qatar. Ad Al Rayyan le Black Stars si impongono per 3-2 in un match ricco di emozioni. Dopo aver chiuso in vantaggio 2-0 il primo tempo, grazie alle reti di Salisu (24′) e Kudus (34′), il Ghana ha subito la rimonta dei coreani che hanno ristabilito l’equilibrio con una doppietta di Cho (58′ e 61′). Gli africani però hanno di nuovo messo la freccia con Kudus, che al 68′ ha firmato la doppietta e il gol-vittoria. Il forcing finale non è bastato alla Corea del Sud per evitare la sconfitta. Dopo 10′ di recupero e il fischio finale dell’arbitro, il ct dei coreani Paulo Bento è stato espulso per proteste. In attesa di Portogallo-Uruguay, in programma stasera, il Ghana aggancia proprio i lusitani in testa al girone con 3 punti mentre la Corea del Sud resta fanalino di coda con un punto insieme all’Uruguay.

