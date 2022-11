Il tecnico spagnolo, in scadenza a fine stagione, ha firmato un nuovo contratto

Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto con il Manchester City fino al 2025. Lo rende noto lo stesso club della Premier League. L’attuale contratto del tecnico catalano sarebbe scaduto alla fine della stagione, ma ora si è impegnato per altri due anni all’Etihad Stadium. Guardiola è arrivato al City nel 2016 e ha supervisionato il periodo di maggior successo della sua storia vincendo quattro titoli di Premier League e nove importanti trofei in totale, finora non è riuscito a vincere la Champions League. “Non posso dire grazie abbastanza a tutti per la fiducia dimostrata in me. Sin dal primo giorno ho sentito qualcosa di speciale essere qui. Non posso essere in un posto migliore“, ha dichiarato Guardiola.”Ho ancora la sensazione che possiamo ottenere di più insieme ed è per questo che voglio restare e continuare a lottare per vincere trofei”, ha aggiunto.

Guardiola ha diretto 374 partite con il City, ed è secondo solo a Les McDowall (587) nella lista degli allenatori più longevi del club del dopoguerra. “Ha già contribuito così tanto al successo e al tessuto di questa organizzazione, ed è emozionante pensare a cosa potrebbe essere possibile data l’energia, la fame e l’ambizione che chiaramente ha ancora”, ha detto il presidente Khaldoon Al Mubarak. “Sotto la sua guida molto speciale, la nostra prima squadra ha realizzato così tanto, giocando continuamente e in continua evoluzione, uno stile di calcio City che è ammirato in tutto il mondo. Come ogni tifoso del City, non vedo l’ora di vedere cosa ci aspetta”, ha aggiunto.

