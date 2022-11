In testa al girone c'è l'Arabia Saudita che oggi ha battuto a sorpresa l'Argentina per 2-1

Messico e Polonia hanno pareggiato 0-0 la sfida valida per la prima giornata del gruppo C della Coppa del Mondo di calcio che si disputa in Qatar. Allo stadio ‘974’ di Doha, prosegue la maledizione del bomber polacco Lewandowski, mai a segno al Mondiale, che al 58′ sbaglia un calcio di rigore. In testa al girone c’è l’Arabia Saudita che oggi ha battuto a sorpresa l’Argentina per 2-1.

