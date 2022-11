Sorteggio buono per viola e biancocelesti impegnati nella doppia sfida con portoghesi e romeni

Archiviati i sorteggi in Champions e in Europa League, sostanzialmente benevoli per le italiane, l’urna di Nyon ha regalato anche in Conference League degli accoppiamenti soddisfacenti per Lazio e Fiorentina. La squadra di Sarri, dopo essere retrocessa dalla Europa League per via del ko col Feyenoord, è chiamata ad affrontare i romeni del Cluj. La viola di Italiano proverà invece a continuare il suo cammino nella terza competizione continentale contro i portoghesi del Braga.

Gli altri accoppiamenti

Questo il quadro completo dei playoff di Conference League, stabilito dal sorteggio di Nyon. Qarabag-Gent, Trabzonspor-Basilea, Lazio-Cluj, Bodo/Glimt-Lech Poznan, Sporting Braga-Fiorentina, Aek Larnaca-Dnipro, Sheriff Tiraspol-Partizan Ludogorets-Anderlecht.

