Osimhen ed Elmas ribaltano la Dea, Spalletti prova la fuga

Il Napoli conquista tre punti importantissimi sul campo dell’Atalanta, battendo per 2-1 la seconda in classifica (che questa sera potrebbe essere scavalcata dal Milan) e concretizzando un primo vero tentativo di fuga in vetta. L’Atalanta va in vantaggio su rigore al 19′ con Lookman, ma poco dopo Osimhen la ribalta, prima con un gran gol di testa al 23′, poi con un assist perfetto per il raddoppio di Elmas al 35′.

Il tabellino

ATALANTA-NAPOLI 1-2

RETI: 19′ Lookman (A, rig.); 23′ Osimhen (N); 35′ Elmas (N),

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer (86′ Soppy), Ederson, Koopmeiners (81′ De Roon), Maehle; Pasalic (70′ Malinovsky); Lookman (81′ Boga), Hojlund (70′ Zapata). A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Okoli, Ruggeri, Zortea. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa (93′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (64′ Politano); Lozano (64′ Ndombele), Osimhen (75′ Simeone), Elmas (93′ Zerbin). A disposizione: Marfella, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Mariani.

NOTE: Ammoniti 36′ Demiral (A); 57′ Kim (N); 58′ Hojlund (A); 92′ Zapata (A); 94′ Toloi (A).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata