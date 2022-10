L'allenatore rossonero ha prolungato il suo contratto di due anni con adeguamento dello stipendio

E’ ufficiale il rinnovo del contratto di Stefano Pioli con il Milan fino al 30 giugno 2025. Lo comunica in una nota il club rossonero. “Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la storia del club”, si legge.

⚠️ LIVE ⚠️ The Coach is celebrating his extension with the Rossoneri fans, join us! 📲 Il mister festeggia il suo rinnovo insieme ai tifosi rossoneri, unisciti a noi! 📲 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) October 31, 2022

Pioli: “Ci stiamo riabituando a sfide impegnative, possiamo crescere tanto”

“Possiamo crescere tanto perché ci stiamo riabituando a giocare partite impegnative con tanta continuità. Per farlo ci vogliono una grande mentalità e professionalità. Dobbiamo puntare ad avere continuità, perché solo così puoi vincere il campionato. In Champions invece dipende anche da come arrivi alle partite e ci vuole anche un pizzico di fortuna. Per vincere in campionato devi essere il più continuo possibile”. Cos’ Stefano Pioli, tecnico del Milan, sui canali ufficiali del club, dopo il rinnovo del contratto. “E’ stata una bellissima notizia e questo mi dà maggior carica. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo insieme. Il nostro percorso ha ancora obiettivi da raggiungere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata