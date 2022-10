Il tecnico rossonero alla vigilia del match in Champions: "Siamo pronti"

Stefano Pioli parla alla vigilia della sfida di Champions in casa della Dinamo Zagabria. “Giocare in ambiente caldo sia più motivante e stimolante che in altre situazioni. Darà carica ulteriore ai nostri avversari, ma ci saranno anche i nostri tifosi. Sappiamo che per superare certe sfide devi anche avere quel carattere e quella mentalità di rimanere concentrati sul nostro gioco. Dobbiamo giocare bene, è quello che sappiamo fare e dobbiamo farlo al meglio – dice -. E’ una squadra che difende bene e riparte molto bene. Ha un giocatore molto bravo a venire incontro come Petkovic, che fa salire la squadra e un altro giocatore come Orsic, velocissimo”, ha spiegato il tecnico a MilanTv. “Avere molta compattezza ed essere lucidi e bravi nelle transizioni negative e positive è importante per domani sera”. Quanto alla sua squadra, “stiamo bene. Chiaro che abbiamo qualche acciacco, ma stiamo bene mentalmente e fisicamente. Sappiamo l’importanza della partita e l’abbiamo preparata con l’idea di poter fare al meglio”, ha assicurato Pioli.

“Abbiamo un’occasione, la squadra è brava a sfruttare le opportunità. La Dinamo è un’ottima squadra, in casa non perde da dicembre 2021. Ci attende una partita da Champions di alto livello, siamo pronti”. Partita da Rebic? “Ante è un grande giocatore, sta bene. I grandi giocatori sono fatti per queste partite, noi ne abbiamo più di uno. Abbiamo una grande squadra, ma i singoli possono decidere con le loro giocate”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport. “Sarà una Dinamo Zagabria diversa rispetto all’andata? Dovremo stare attenti e lucidi nelle transizioni, sarà un aspetto importante della gara. Servirà cura dei dettagli perché è una partita importante, quasi decisiva per il passaggio del turno. Abbiamo costruito la nostra identità nel tempo, dobbiamo giocare come sappiamo”, ha aggiunto. Pioli ha poi assicurato che Brahim Diaz “sta meglio, faremo un provino pre partita. Speriamo possa essere della gara. Ipotesi Rebic a destra? Abbiamo provato diverse soluzioni, nella fase offensiva possiamo essere pericolosi se manteniamo una certa ampiezza. Domani vedremo”, ha concluso.

