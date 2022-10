L'allenatore dei rossoneri alla vigilia del match di campionato in casa del Verona

Il Milan, quinto in classifica con 20 punti, è alla ricerca del terzo successo consecutivo in campionato. Come avversario trova l’Hellas Verona, terz’ultimo in classifica, con il suo nuovo allenatore: Salvatore Bocchetti, pronto a far dimenticare il brutto avvio di stagione dei gialloblù.

“La trasferta di Verona è sempre difficile da preparare perchè ogni volta affrontiamo una squadra molto fisica, intensa e difficile da superare che davanti al suo pubblico si esalta”, ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in un’intervista rilasciata al sito della Lega Serie A. “Abbiamo le nostre carte da giocare e tanta qualità da mettere in campo, dovremo preparare molto bene ogni dettaglio perchè conosciamo le difficoltà che incontreremo”, ha aggiunto.

