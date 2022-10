L'allenatore dei rossoneri ha parlato alla vigilia del match di campionato contro i brianzoli del presidente Silvio Berlusconi

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Monza. “Domani cominciamo un troncone di stagione molto importante, che ci vedrà impegnati cinque volte in campionato e due volte in Champions, sette partite in 22 giorni, e cominciarlo bene sarebbe molto importante” ha detto il tecnico rossonero.

“Penso – ha aggiunto – che sarà un po’ particolare, ci sarà anche un aspetto ‘romantico’, perché Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del Milan. Sono cose che però dobbiamo lasciare un po’ da parte perché ci aspetta una partita difficile contro un avversario che gioca molto bene, e devo fare i complimenti a Palladino che in poco tempo ha dato alla squadra un’identità ben precisa. Noi però, ripeto, vogliamo cominciare questo troncone di stagione al meglio”.

“Dispiaciuti per Theo e Maignan”

“Quello che è successo a Theo Hernandez e Maignan sono situazioni molto spiacevoli che chiaramente sono entrate anche dentro di noi, siamo una famiglia. Theo (che ha subito una rapina in casa, ndr.) sa che ci siamo, è chiaro che era molto arrabbiato e sta scaricando la rabbia sul campo. Per quanto riguarda Maignan, siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio, abbiamo fatto tutto il possibile per recuperarlo ma adesso ha un problema diverso, non è lo stesso muscolo e questo infortunio lo terrà fuori credo fino a gennaio“.

