(LaPresse) Centinaia di fan in pellegrinaggio a Città del Messico dove ha fatto tappa la Coppa del Mondo nel suo tour in giro per il globo in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Il celebre trofeo è stato esposto nel distretto di Iztapalapa e ha attratto appassionati di tutte le età. Nei prossimi giorni la Coppa si sposterà a Guadalajara e Monterrey prima di continuare il suo giro del mondo fino ad arrivare in Qatar dove il 20 novembre si terrà la cerimonia d’apertura.

