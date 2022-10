Foto dall'archivio

Il tecnico ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport'

“Lo scudetto? Il mondo del calcio spinge a favore delle squadre che hanno più seguito. Noi con le nostre risorse non possiamo lottare per lo scudetto, ma questo vale anche per altre squadre, come l’Udinese che sta facendo cose importanti”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio1 Rai. “Questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto, forse punteremo alla Coppa Italia che comunque è un traguardo difficile”, ha aggiunto. “Quando tornano Zapata e Toloi? Presto. Zapata inizierà da domani ad allenarsi con la squadra, quindi potrebbe essere disponibile già dalla prossima partita. Per Toloi potrebbe volerci una settimana in più”.

“Qualcuno dice che l’Atalanta ha cambiato modo di giocare e ha cambiato pelle, io devo dire che è cambiata molto la squadra. Alcuni giocatori sono andati via, altri non li abbiamo praticamente avuti. È evidente che ci sia stato un cambiamento importante nella squadra, penso e spero che andando avanti questo gruppo possa crescere sul piano del gioco” ha detto ancora Gasperini.

“Questa è una stagione anomala dovuta a questa interruzione di metà novembre, tutti stanno interpretando queste ultime cinque partite come un finale di campionato – ha aggiunto – C’è grande ripresa e attenzione da parte di tutte le squadre. E’ difficile fare confronti con le stagioni precedenti, è un torneo molto lungo con continui cambiamenti, bastano una giornata o due per cambiare il morale delle squadre. Noi abbiamo il vantaggio che non avendo obiettivi precisi possiamo pensare alla nostra crescita senza guardare troppo alla classifica”.

