Archiviato il pesante ko in Champions con il Chelsea, in casa Milan non c’è tempo per leccarsi le ferite perchè sabato si torna in campo contro la Juventus. Una partita che non è come tutte le altre, lo dimostra il fatto che lo stadio San Siro sarà tutto esaurito con 70mila tifosi pronti a spingere i ragazzi di Pioli verso la riscossa. “All’interno di una stagione ci sono due o tre partite che pesano più dei tre punti e il match di domani ha un peso importante“, dice Pioli nella conferenza stampa di vigilia. “È meglio ora incontrare la Juve piuttosto che una squadra della parte destra della classifica? Sarebbe stato meglio fare una buona prestazione col Chelsea, ma le motivazioni ci sono a prescindere dall’avversario. Non abbiamo giocato come sappiamo. Siamo tutti responsabili, io sono il primo, per mercoledì e c’è in noi tutta la voglia e la determinazione per far meglio di come abbiamo giocato a Londra”, aggiunge il tecnico rossonero.

Il capitolo Chealsea

“La gara con il Chelsea l’abbiamo archiviata subito, poi torneremo a pensarci da domenica mattina. Ieri i ragazzi erano stanchi, ma li ho visti vogliosi. Non significa che domani vinceremo la partita: non dimentichiamoci che squadra e che obiettivi abbia la Juventus, ma noi ce la metteremo tutta. In Champions è chiaro che dobbiamo salire di livello. Noi sappiamo fare cose migliori, ma non ci siamo riusciti”, ribadisce Pioli che si aspetta una Juve che “di solito inizia con il baricentro alto, poi si abbassa. Non so se giocheranno più chiusi. La cosa importante essere noi compatti e non sbagliare le cose semplici”, aggiunge. Un Milan ancora falcidiato dagli infortuni. “Sono momenti che capitano, ma io ho una squadra pronta. Vedo un gruppo determinato a continuare il cammino. Preoccupato dai troppi gol subiti? Abbiamo subito qualche gol di troppo. Dobbiamo fare meglio. Mercoledì il Chelsea è stato bravo a sfruttare i nostri errori. Dobbiamo prestare più attenzione e fare meno errori”, dichiara. “Un calendario così fitto non c’è mai stato, gli infortuni muscolari sono aumentati in tutte le squadre. Possiamo e dobbiamo lavorare meglio, ma ho grandi professionisti nel mio staff sanitario”, aggiunge.

L’undici titolare

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, la buona notizia è il recupero di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. In porta confermato Tatarusanu, così come sulla destra Dest. Sulla trequarti dovrebbe giocare Krunic a destra, con De Ketelaere in mezzo e Leao a sinistra. A proposito del belga, Pioli lo difende dalle critiche piovute dopo la gara di Londra. “De Ketelaere ha davanti a sè un grande futuro. Io sono soddisfatto di quello che sta facendo. Molti criticavano Leao o Tonali negli anni passati e ne mettevano in dubbio el qualità. De Ketelaere è un giocatore di talento che ha bisogno di tempo, il percorso intrapreso è quello giusto”, replica.

“De Ketelaere è un mistero? Per me non è assolutamente un mistero”, taglia corto. Infine al centro dell’attacco quasi certa la presenza di Giroud, anche se Pioli lascia aperto un piccolo dubbio. “Oggi deciderò. Credo stia bene, poi vedrò cosa scegliere. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo tante partite nei prossimi giorni”, sottolinea. All’occorrenza è pronto Origi.

