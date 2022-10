I ragazzi di Pioli nettamente sconfitti dai londinesi a Stamford Bridge

Il Milan crolla in Champions League contro il Chelsea. I londinesi hanno battuto per 3-0 a Stamford Bridge i ragazzi di Pioli nella gara valida per la terza giornata del Gruppo E. Rete di Fofana al 24′, nella ripresa a segno Aubameyang al 56′ e James al 61′.

✅ First Champions League goal

✅ First goal for new club Chelsea Wesley Fofana ⚽️#UCL pic.twitter.com/r3tn2Lqvwn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata