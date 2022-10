Il commento del presidente delle Uefa all’84esimo Congresso dell’Aips

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa (Union of European Football Associations), ha messo a tecere ogni dubbio: “Credo che abbiamo parlato anche fin troppo a lungo della Superlega, per me non è un problema che esiste più“, ha detto in un intervento all’84esimo Congresso dell’Aips (Association internationale de la presse sportive). “Mi hanno raccontato cosa è successo ieri, questo ha dimostrato ancora una volta che l’idea è chiudere tutto, che non si giochi con club minori e che tutto il modello europeo dovrà cambiare. Sarebbe un errore enorme e non voglio più parlarne”. Il commento è rivolto a quanto detto ieri dal presidente del Real Madrid Florentino Perez sull’idea di portare avanti il progetto Superlega. “Il problema principale è la globalizzazione, un club del mio paese, la Slovenia, è già più piccolo di un club italiano. Con il FairPlay finanziario e la nuova regolamentazione stiamo cercando di colmare il divario. Non possiamo pensare di riuscire a eliminarlo del tutto ma tra le leghe che vogliono regolamentazioni più ferree e quelle che vorrebbero un sistema più leggero stiamo raggiungendo un accordo”, ha concluso Ceferin.

La ricandidatura come presidente Uefa

“Se mi ricandiderò? Assolutamente sì, ho già ricevuto 55 lettere di sostegno, sarebbe strano il contrario”, ha detto il presidente della Uefa, sicuro della sua rielezione visto che per il momento sembrerebbe essere l’unico candidato.

