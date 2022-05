Milano, 11 mag. (LaPresse) – “La Superlega? Un progetto finito una volta per tutto o almeno per i prossimi 20 anni”. Lo ha detto Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, nel corso di una conferenza stampa dopo il Congresso odierno a Vienna. “Non mi piace nemmeno chiamarlo Superlega perchè è tutto fuorchè una Superlega”, ha aggiunto. “Sostengono che noi abbiamo il monopolio ma ho detto molte volte che nessuno è obbligato a giocare nella nostra competizione, nessuna Federazione è obbligata a essere membro dell’Uefa”, ha replicato ancora Ceferin alle posizioni sostenute dai club della Superlega nel loro ricorso alla Corte Europea. “Hanno tutto il diritto di creare la loro Uefa, di giocare le loro competizioni. Ma secondo le nostre regole, se giochi un’altra competizione, non puoi giocare nella nostra. E questo è abbastanza lontano dall’essere un monopolio”, ha spiegato sempre Ceferin secondo cui “il problema è che questi club della Superlega si rivolgono ai tribunali ma vogliono giocare le nostre competizioni”. E a proposito proprio del procedimento in corso davanti alla Corte di Giustizia Europea, Ceferin ha dichiarato: “Dobbiamo rispettare i tribunali e aspettare la decisione finale, non abbiamo fretta. Poi deciderà la disciplinare che è un organo indipendente e lo accetteremo. Spero che finisca tutto presto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata