Politano, Raspadori e Ndombele stendono i Rangers

Il Napoli si è imposto per 3-0 sui Rangers all’Ibrox Park di Glasgow nella sfida di Champions League valida per la seconda giornata del Gruppo A della fase a gironi. Rete di Politano al 68′ su rigore, raddoppio di Raspadori all’84 e tris firmato da Ndombele all ’81. Zielinski ha sbagliato per due volte un calcio di rigore al 55′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata