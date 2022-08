Si torna subito a respirare l’atmosfera magica della Champions League. Nell’anno del Mondiale in inverno, il principale torneo per club anticipa i tempi. A meno di 24 ore dalla scoperta delle ultime tre squadre che sono riuscite a qualificarsi, si terrà domani, giovedì 25 agosto, alle 18, a Istanbul, sede della prossima finale, il sorteggio degli otto gironi della competizione che prenderà il via il 6/7 settembre, con circa un mese di anticipo rispetto al calendario tradizionale. La rassegna iridata ha infatti costretto le federazioni, continentale e nazionali, e dunque anche la Uefa, a rivedere il calendario e le date. Si giocherà fino al 2 novembre, questo per fare in modo di rientrare nella scadenza del 14 novembre, data indicata dalla Fifa per consentire ai giocatori convocati di raggiungere i raduni delle rispettivi nazionali in tempo utile.

Resta sempre valida la regola per cui, nella prima fase della competizione, nessun club può affrontarne un altro della stessa federazione. Ciascun girone sarà composto da quattro squadre, una per ogni fascia. Per le quattro italiane in gara, i pericoli sono legati alla loro collocazione nelle quattro fasce. Il Milan, campione in carica, inserito nella prima (in compagnia di Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Manchester City e Ajax) rischia ovviamente meno rispetto a Inter e Napoli, ‘scivolate’ in terza e che potrebbero finire in un girone di ferro. Nella loro fascia ci sono due tedesche, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, gli austriaci del Salisburgo, i portoghesi del Benfica e dello Sporting Lisbona e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. La Juventus è invece posizionata in seconda fascia, insieme a Liverpool, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham. In quarta fascia i pericoli maggiori sono quelli del Marsiglia e del Bruges.

Andando per ordine, il Milan rischia di trovarsi un girone tutto in salita con Liverpool, Borussia Dortmund e Marsiglia così come uno molto più soft con Siviglia, Salisburgo e gli israeliani del Viktoria Haifa. Per la Juventus, il pericolo è pescare il City o il Psg e trovare in terza fascia il Dortmund o il Benfica. Per Inter e Napoli, il gioco degli incroci legato alla loro posizione in terza fascia, non garantisce urne benevole. Porto ed Eintracht, Lipsia e Tottenham sono le avversarie che verrebbero accolte favorevolmente da azzurri e partenopei. Il calendario prevede la seconda giornata il 13/14 settembre, la terza il 4/5 ottobre, la quarta 11/12 ottobre, la quinta 25/26 ottobre, l’ultima 1/2 novembre. La finale si disputerà il 10 giugno 2023 allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul

