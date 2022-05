Secondo la Bbc, inoltre, sono in corso "intensi colloqui" tra le autorità governative britanniche e i rappresentanti della Commissione europea

L’iter per la cessione del Chelsea “ha ancora grossi ostacoli da superare” e sul futuro del club restano delle ombre. E’ quanto rivela alla Bbc una fonte del governo britannico, che proprio in queste ore sta dando il suo via libera all’operazione da 4,25 miliardi di sterline. Nonostante l’ok del governo, restano ancora questioni irrisolte sul tavolo. Il proprietario Roman Abramovich ha un passaporto portoghese e l’operazione deve quindi essere autorizzata anche dalle autorità di quel paese.

Secondo la Bbc, inoltre, sono in corso “intensi colloqui” tra le autorità governative britanniche e i rappresentanti della Commissione europea per fornire loro le garanzie necessarie sull’operazione. Il Chelsea ha concordato i termini di un accordo con un consorzio finanziato dal private equity guidato dall’investitore statunitense Todd Boehly, co-proprietario della squadra di baseball dei LA Dodgers. Il club di Stamford Bridge è stato messo in vendita prima che il proprietario Abramovich venisse sanzionato per i suoi legami con il presidente russo Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina.

Il governo ha quindi rilasciato al Chelsea una licenza speciale per continuare a operare che scadrà il 31 maggio. “Tutti vogliono portare a termine l’accordo, ma per la sua natura complicata e le strutture della proprietà del Chelsea, nulla è semplice”, confida la fonte governativa alla Bbc. “Stiamo lavorando duramente per fornire le rassicurazioni giustamente richieste dai nostri partner internazionali su questo accordo e, naturalmente, su come verranno eventualmente spesi i proventi. Il tempo stringe e l’accordo deve essere concluso entro martedì, altrimenti potrebbero non essere rispettate le scadenze più importanti in ambito calcistico e il club sarà a rischio”, prosegue la fonte. La Football Association deve indicare i club per le competizioni Uefa all’inizio del prossimo mese. La Premier League si riunisce il 9 giugno per rilasciare le licenze per la prossima stagione. Sempre secondo la Bbc, anche l’approvazione dell’accordo da parte della Premier League sarebbe imminente.

