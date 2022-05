A San Siro decidono Leao e Theo Hernandez. I nerazzurri devono vincere o sarà scudetto per i rossoneri

Il Milan supera 2-0 l’Atalanta nella gara valida per la 37/a giornata di Serie A ed è a un passo dallo scudetto. I rossoneri risolvono la partita nella ripresa grazie alla rete di Leo all’11’ e di Theo Hernandez, con un magnifico coast to coast, al 30′ della ripresa. La squadra di Pioli sale così a 83 punti, momentaneamente a +5 sull’Inter, in campo in serata a Cagliari, mentre la Dea rimane ferma a 59 punti. Se i nerazzurri non vincono in Sardegna per il Milan sarà scudetto con un turno di anticipo.leao

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata