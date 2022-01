Il tecnico ucraino paga il penultimo posto in classifica

Il Genoa comunica che “il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico”. Il club “ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita”. La squadra è penultima in classifica a 21 punti, a pari merito con il Cagliari, e giovedì è stata eliminata dal Milan negli ottavi di Coppa Italia. L’allenatore ucraino era arrivato a metà novembre al posto di Davide Ballardini.

