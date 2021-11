I giallorossi trionfano 4-0 all'Olimpico: di C.Perez, Zaniolo e Abraham (doppietta) le reti del successo

La Roma si qualifica per la fase a eliminazione diretta dell‘Europa Conference League grazie al rotondo successo contro lo Zorya (4-0) nella quinta giornata del Gruppo C. Carles Perez sblocca il risultato al 15′, Zaniolo raddoppia al 33′. Veretout sbaglia un calcio di rigore al 41′. Nella ripresa sale in cattedra Abraham, che firma una doppietta al 1′ e al 30′ (con eurogol in rovesciata) per il 4-0 finale. I giallorossi salgono così a 10 punti, a +4 sullo Zorya a una giornata della fine, e sono certi almeno del secondo posto. Per superare il Bodo Glimt nell’ultimo turno – e accedere direttamente agli ottavi – servirà invece un successo sul CSKA Sofia già eliminato e una mancata vittoria dei norvegesi contro lo Zorya.

IL TABELLINO

ROMA-ZORYA 4-0

Reti: pt 15′ Carles Perez, 31′ Zaniolo; st 1′ e 30′ Abraham.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling (25′ st Ibanez), Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan (34′ st Missori), El Shaarawy (25′ st Zalewski); Carles Perez, Zaniolo (25′ st Shomurodov), Abraham (31′ st Mayoral). A disp. Fuzato, Reynolds, Diawara, Bove, Darboe, Tripi. All. Mourinho.

ZORYA: Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho (26′ st Snurnitsyn); Kabaiev, Buletsa (38′ st Dal Bello Fagundes), Cvek Khomchenovskyi, Sayyadmanesh (38′ st Owusu); Zahedi (1′ st Gladky), Gromov (1′ st Nazaryna). A disp. Saputin, Zhylkin, Khochenovskyy, Owusu, Alefirenko. All. Skripnik.

Arbitro: Kovacs (Rom).

Note: Veretout (R) sbaglia un rigore al 41′ pt. Ammoniti Karsdorp, Mancini (R).

