Il tecnico della Roma mantiene la promessa: scarpe da 600 euro in caso di gol. Ma durante il video si sente la frase razzista

José Mourinho mantiene la promessa. All’indomani del successo ottenuto in casa del Genoa grazie alla doppietta di Felix Afena-Gyan, il tecnico della Roma ha regalato il paio di scarpe costose che aveva promesso al giovane giocatore come regalo in caso di gol. E’ stato lo stesso attaccante a pubblicare sui propri canali social il video in cui lo Special One gli consegna il paio di scarpe. Peccato per l’audio fuori dall’inquadratura, dove si sente qualcuno commentare “ci sono le banane dentro, Felix”, un commento razzista che ha scatenato forti polemiche sui social.

Felix gyan gets the shoe promised to him by Mourinho pic.twitter.com/kKPptnWfUn — J (@MourinhoPics) November 22, 2021

La reazione di Felix

“Voglio rassicurare tutti che non mi sono sentito offeso in alcun modo dal commento in sottofondo nel video. E credo sinceramente non ci fosse alcun intento razzista”. Sono queste le parole scritte in una story su Instagram da Felix Afena-Gyan dopo le polemiche scoppiate per una frase discriminatoria pronunciata da una persona fuori campo nel video pubblicato nel pomeriggio sui suoi canali social che mostra José Mourinho regalargli il paio di scarpe che gli aveva promesso in caso di gol (aveva fatto una doppietta contro il Genoa). “Fin dal primo giorno in cui sono arrivato in questo club sono stato accolto come uno di famiglia, e i ragazzi hanno scherzato con me proprio come in una famiglia – ha proseguito il giovane attaccante giallorosso – La frase in questione? Mangio tante banane, è una cosa su cui scherziamo ogni tanto, e quel commento era solo uno di questi scherzi. Mi sento a casa qui a Roma, fin da quando sono arrivato. Sono grato per il supporto ricevuto da tutti a Trigoria e non mi piace pensare che la gente si faccia idee sbagliate su queste cose. Grazie per la preoccupazione, ora torniamo a concentrarci sulla prossima partita”.

