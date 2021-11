Torino, 22 nov. (LaPresse) – José Mourinho mantiene la promessa. All’indomani del successo ottenuto in casa del Genoa grazie alla doppietta di Felix Afena-Gyan, il tecnico della Roma ha regalato il paio di scarpe costose che aveva promesso al giovane giocatore come regalo in caso di gol. E’ stato lo stesso attaccante a pubblicare sui propri canali social il video in cui lo Special One gli consegna il paio di scarpe.

