In gol per i granata Brekalo e Bremer, di Forestieri la rete bianconera

(LaPresse) – Il Torino supera 2-1 in casa l’Udinese nel posticipo della 13/a giornata di Serie A. Brekalo con un tiro da fuori area sblocca il risultato all’8′, nella ripresa in avvio Bremer trova il raddoppio con un tocco da due passi a porta vuota. Forestieri al 32′ accorcia le distanze direttamente su calcio di punizione, ma il risultato non cambia più. I granata salgono così a 17 punti, mentre i friulani rimangono fermi a 14.

Il tabellino di Torino-Udinese 2-1

TORINO-UDINESE 2-1

Reti: pt 8′ Brekalo (T); st 3′ Bremer (T), 32′ Forestieri (U),

TORINO: Milinkovic Savic; Djidji (25′ st Zima), Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina (18′ st Singo); Brekalo (37′ st Pjaca), Praet (18′ st Linetty); Belotti (37′ st Zaza). A disp. Berisha, Izzo, Baselli, Sanabria, Kone, Warming, Rincon. All. Juric.

UDINESE: Silvestri; Becao, Nuytinck (14′ st Arslan), Samir; Molina, Pereyra, Walace, Udogie (33′ st Soppy); Pussetto (14′ st Forestieri), Deulofeu (38′ st Samardzic); Beto. A disp. Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Success, Jajalo, Nestorovski, De Maio. All. Gotti.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Note: ammoniti Molina, Pereyra, Walace (U), Zaza (T).

La classifica di Serie A dopo la 13/a giornata di campionato

Napoli e Milan 32 punti; Inter 28; Atalanta 25; Roma 22; Lazio, Fiorentina e Juventus 21; Verona 19; Bologna 18; Torino 17; Empoli 16; Sassuolo e Venezia 15; Udinese 14; Sampdoria 12; Spezia 11; Genoa 9; Cagliari e Salernitana 7.

