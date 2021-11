Le parole del Ct alla vigilia della sfida con la Svizzera: "Dobbiamo restare tranquilli, Belotti ha chance di giocare"

Giornata di vigilia per la Nazionale di Roberto Mancini impegnata venerdì sera nel match contro la Svizzera, sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. “Sicuramente l’Olimpico ci darà una grande mano. Giocare all’Olimpico è sempre bello. Abbiamo giocato qui tre gare dell’Europeo e il pubblico ci ha sempre sostenuto. Domani sarà la stessa cosa, sarà una bella gara. I ragazzi sono tranquilli, ma concentrati. Sanno che per vincere devono essere sempre al 100% senza pensare a tutte le altre cose che ci sono intorno. Barella? sta bene, e credo che domani possa essere in campo”, ha dichiarato il Mancio nella conferenza stampa della Vigilia.

“Noi sappiamo il valore che abbiamo e le gare di calcio vanno giocate tutte. La Svizzera gioca un ottimo calcio da diversi anni, tutte le gare giocate contro la Svizzera sono state difficili. Noi dobbiamo fare la nostra gara e il nostro gioco. Loro faranno il massimo, come noi…”. L’Olimpico ci darà una grande spinta e ho grande fiducia nei ragazzi e mi fa dormire bene”, ha aggiunto. “Non so quello che farà la Svizzera. So quello che faremo noi, Credo che verrò qui a giocarsi la partita come è nella sua mentalità”, ha spiegato.

Out Immobile e Chiellini, Belotti ha chance di giocare

Il tecnico azzurro si è mostrato ancora una volta ottimista, nonostante le defezioni di alcuni giocatori chiave. “Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po’ per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po’ di più in questa fase. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli. Domani sarà una gara difficile”, ha spiegato l’allenatore campione di Europa. Per quanto riguarda la formazione Mancini si è soffermato sull’attaccante granata, Andrea Belotti: “Abbiamo l’allenamento di oggi, domani mattina. Ma qualsiasi decisione prenderemo sono sicuro che giocheremo bene. L’allenamento di oggi è importante, in questi due giorni i ragazzi hanno soprattutto recuperato. Comunque Belotti ha chance di giocare”, ha detto il tecnico jesino che ha poi aggiunto: “L’ho visto bene. E’ un po’ che ha ripreso, magari non farà i 90 minuti, se farà gol prima dei 60’ sarebbe meglio ma sta bene”.

Bonucci: “Le polemiche su infortuni mancano di rispetto”

“Le polemiche sugli infortuni? Sinceramente non l’abbiamo commentata, le poche righe lette ci hanno fatto sorridere. Io sono tornato ieri ad allenarmi con la squadra, abbiamo fatto due giorni di recupero. Sabato ero un po’ affaticato, ma avevo dato ad Allegri disponibilità a giocare: poi ha scelto Allegri e vedendo la prestazione ha fatto bene”. Così il difensore e capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svizzera valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. “Sono polemiche frivole, mancano di rispetto all’essere umano. Noi cerchiamo sempre la vittoria, sia col club che con la Nazionale, e io non mi sono mai tirato indietro”, ha spiegato.

Tonali, Nazionale significa tanto, è sogno di tutti i bambini

“La maglia azzurra significa tanto, è il sogno di qualsiasi bambino che ama il calcio e che spera un giorno di poter giocare per la propria Nazionale”. Lo ha detto Sandro Tonali, centrocampista del Milan e della Nazionale, nel corso di una intervista al sito Figc per la rubrica ‘Generazione Azzurra‘. “E’ una grande emozione, la cosa più bella per un calciatore”, ha aggiunto. Il mediano azzurro non pensa a quello che sarà il suo futuro. “I miei obiettivi futuri sono chiari, ma tendo a non pensarci, preferisco concentrarmi anno per anno, ma è presto per pensare alla carriera in generale”, ha dichiarato.

