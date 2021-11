Il laziale: "Su di me cattiverie". E l'attaccante si infortuna

(LaPresse) – Da Coverciano arriva lo sfogo di Ciro Immobile, convocato da Mancini per la sfida di venerdì con la Svizzera di qualificazioni mondiali. “Su di me troppe cattiverie, sembrava che io non facessi parte dei 26 dell’Europeo”, dice l’attaccante della Lazio. “Vorrei fare gli stessi gol che sto facendo con il mio club”, aggiunge Immobile già autore di 10 reti in campionato. Poi però arriva il problema muscolare che lo costringe a lasciare il ritiro. Una brutta notizia per il ct, che ha già dovuto rinunciare a Zaniolo e Pellegrini, e che quindi ha convocato Gianluca Scamacca del Sassuolo. Dopo la gara con gli svizzeri all’Olimpico lunedì è in programma il match con l’Irlanda del Nord a Belfast.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata